Il Napoli segna e Garcia reagisce così: il gesto in panchina

BRAGA (PORTOGALLO) - Con il suo capitano, Di Lorenzo, il Napoli ha rotto l'equilibrio a Braga ed è passato in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo. Una conclusione di sinistro che ha toccato la traversa ed è finita in porta, facendo tirare un sospiro di sollievo a Rudi Garcia in panchina.

La reazione di Garcia dopo il gol

Il tecnico degli azzurri, non appena ha visto il pallone gonfiare la rete, si è lasciato andare ad una reazione immediata: ha preso un bel respiro, profondo, e poi ha sbuffato rivolto verso i suoi in panchina. Come se si fosse tolto un peso e il gol di Di Lorenzo l'avesse liberato sia dalle pressioni degli ultimi giorni, durante i quali il tecnico francese è stato criticato per il ko con la Lazio e il pareggio contro il Genoa, sia dalle difficoltà del match, bloccato fino al momento dell'1-0 nonostante i diversi tentativi del Napoli.