Costacurta e la frecciata al Napoli in diretta tv: “Se non sei continuo in Europa…”

“Il Napoli ha sbagliato nel secondo tempo e in Europa questa cosa è grave”. Così Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sofferta vittoria della squadra di Garcia contro il Braga in Champions League. Tre punti arrivati al termine di una partita segnata da un’incredibile autorete dei padroni di casa poco prima del recupero.

Cosa ha detto Costacurta sul Napoli in tv

“La squadra di Garcia non è stata continua tutta la gara come accaduto a Genova. Nel primo tempo meritavano il doppio vantaggio ma poi nella ripresa hanno sofferto davvero troppo. Non so se devono ancora assimilare i metodi del nuovo allenatore ma non essere continui in Europa può essere davvero grave”, ha detto Costacurta.