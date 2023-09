Manchester United, Onana dopo la papera: "Ho deluso la squadra"

MANCHESTER (Inghilterra) - Ancora un'altra serata da dimenticare per Andre Onana , portiere del Manchester United protagonista di un altro brutto errore nel ko 4-3 con il Bayern Monaco . L'ex Inter, ai microfoni di TNT Sports, ha commentato la gara di Champions League : "Dopo un mio errore abbiamo perso il controllo della partita, ed è difficile perchè avevamo iniziato molto bene. Lo è soprattutto per me, sono stato io a deludere la squadra ".

Onana: "È stata una delle mie peggiori partite"

La disamina di Onana continua: "Siamo stati molto bravi con il pallone e non abbiamo lasciato loro nessuna occasione, ma al primo tiro in porta ho sbagliato, era un momento chiave e la squadra è andata giù dopo quell'errore. Se non abbiamo vinto è per colpa mia - ha ammesso Onana - ed ho molto da dimostrare. Il mio inizio a Manchester non è stato buono come volevo e con il Bayern ho giocato una delle mie peggiori partite".