Braga-Napoli, Osimhen MVP parla da leader: "Felice per il premio ma..."

Victor Osimhen ha vinto il premio di MVP della di Sporting Braga-Napoli (1-2) valida per la prima giornata del gruppo C di Champions League ed ha commentato il premio ricevuto attraverso i canali ufficiali della UEFA: "È bello essere Man of the Match, ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Non è stato facile, sono felice che ce l'abbiamo fatta".