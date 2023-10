L'urlo del Maradona troppo forte, Politano tappa le orecchie al bambino durante l'inno Champions

L’urlo dei sessantamila

Al momento dell’inno della Champions League, con le squadre schierate in campo, l’attaccante Matteo Politano ha coperto le orecchie di un bambino per “proteggerlo” dall’urlo allo stadio. Il ruggito dello stadio Maradona è stato violentissimo, e già in passato è stato rilevato dai sismografi.