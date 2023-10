Questa è un'Inter dal sapore europeo

Con un secondo tempo devastante, l’Inter ha demolito il Benfica e ha affiancato in testa al girone D la Real Sociedad che è andata a vincere a Salisburgo. Alla luce della splendida prestazione di San Siro, non è azzardato affermare che, seguitando a giocare così, i vicecampioni d’Europa anche quest’anno andranno lontano in Champions League. Se la partita con le Aquile fosse finita 5-0 , il punteggio non sarebbe stato esagerato, tali e tante sono state le occasioni create dagli uomini di Inzaghi, che sprizzano energia da tutti i posti e corrono a perdifiato, nonostante siano alla sesta partita in sedici giorni.