Celtic-Lazio 1-2: Pedro da impazzire! Guarda i gol e gli highlights VIDEO

Pedro fa impazzire la Lazio con un gol al 96' che vale la vittoria sul difficile campo del Celtic. A Glasgow finisce 2-1 per la squadra di Sarri che conquista la prima vittoria europea della stagione. Al vantaggio di Furuhashi al 12' del primo tempo dopo una rapida combinazione con O'Riley risponde di testa Vecino al 29' in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa gli scozzesi a dieci minuti dal 90' trovano il 2-1 con Palma ma il Var annulla per fuorigioco salvando i biancocelesti. All'ultimo respiro poi il gol vittoria di Pedro.