“Psg-Milan a rischio: allerta sicurezza in Francia”

PARIGI (FRANCIA) - In Francia è allerta sicurezza per la gara di Champions League tra Paris Saint Germain e Milan, in programma domani sera al Parco dei Principi dei Parigi. Lo rivela L'Equipe, che spiega anche come la Divisione nazionale per la lotta al tifo violento abbia classificato la partita a rischio 3, con le autorità che temono problemi di ordine pubblico. A Parigi sono attesi circa 2.000 tifosi del Milan, di cui 500 ultras. E se anche non ci sono problemi al momento tra i francesi e i milanisti, potrebbero sorgere a causa della presenza dei tifosi napoletani invitati dal Collettivo Ultras Parigi (CUP). Un fatto che, spiega L'Equipe, ha messo in allerta le autorità francesi. A preoccupare, inoltre, il contesto internazionale con il Psg che teme che il pubblico possa sventolare bandiere palestinesi.