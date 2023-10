Donnarumma e il Milan: "Due anni di critiche fanno male, spiegherò tutto"

PARIGI (FRANCIA) - Un giorno "atteso" sin dall'estate 2021, fin dal suo trasferimento a parametro zero al Psg , quello dell'incrocio da avversari tra Gigio Donnarumma e il Milan , la squadra che lo ha fatto esordire in Serie A a soli 16 anni. In conferenza stampa il portiere ha parlato della "sua" partita: "Ritrovare il Milan è una grande emozione, per me sarà una partita particolare - ha ammesso Donnarumma -. Ci sono stato 8 anni e mi ha dato tutto, lo ringrazierò sempre, ma al Psg sto bene ed è come una famiglia". Su Mike Maignan, che ha preso la sua eredità in porta: "Maignan è un grande portiere, titolare della nazionale francese e sta facendo molto bene. C'è rispetto reciproco e gli faccio l'in bocca al lupo per tutto, anche per la nazionale".

"Milan? Due anni di critiche, prima o poi spiegherò tutto"

Sulla partita con il Milan: "Sarà una gara difficile, nella compattezza del gruppo hanno la loro forza. Conosco Pioli, so come prepara le partite e c'è da fare attenzione. Siamo pronti e cercheremo di vincere, vogliamo riprenderci dopo i tanti errori fatti nella gara con il Newcastle" ha spiegato Donnarumma. "Le critiche per come è finita con il Milan? Dispiace perchè ho dato sempre tutto me stesso, ma non c'è tempo di pensarci - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport 24 -. Ne ricevo tante da due anni, per me sarà una partita speciale e arriverà il momento in cui spiegherò tutto. Non dovrò farmi prendere dalle emozioni che sono sicuro saranno tante" ha concluso.