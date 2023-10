Feyenoord-Lazio, dove vederla in tv

Feyenoord-Lazio: orari e canali

La gara tra Feyenoord e Lazio è in programma alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Dove vedere Feyenoord-Lazio in diretta TV

Feyenoord-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky e Mediaset Infinity. Su Sky si potrà seguire sui canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Dove vedere Feyenoord-Lazio in streaming

La partita tra Feyenoord e Lazio sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.



Feyenoord-Lazio in diretta: la cronaca

La Lazio arriva alla sfida con il Feyenoord da capolista (4 punti) insieme all'Atletico Madrid, a +1 sugli olandesi. Una vittoria questa sera metterebbe la Lazio in pole per la qualificazione agli ottavi, con il Feyenoord che dovrà tentare di vincere per il sorpasso che rimetterebbe tutto in discussione. Per i biancocelesti sarà la 13ª gara contro una formazione olandese. Limitatamente agli scontri contro i biancorossi, il bilancio vede due successi per il Feyenoord, uno per la Lazio e un pareggio. Qui le probabili formazioni