Lazio, il vestito sbagliato

Il consiglio di Sarri non è servito. Aveva chiesto una Lazio con la faccia tosta, per evitare di scottarsi al De Kuip, ma la squadra ha pensato che un appuntamento fondamentale in Champions andasse affrontato in giacca e cravatta, come un ricevimento a base di salmone e caviale. Si è presentata con un vestito inadatto, a Rotterdam, dove un mito come Cruijff aveva chiuso la carriera nel 1984 e il Feyenoord non perde in Europa dal 2 dicembre del 2020 (0-2 con la Dinamo Zagabria). Invece di comprendere il valore e la delicatezza della partita, quasi uno spareggio per avvicinarsi agli ottavi di Champions, la Lazio ha sbagliato atteggiamento, ogni lettura: un’involuzione netta rispetto alla brillante prestazione di sabato sera a Reggio Emilia con il Sassuolo. Fragile e timorosa, come ha sottolineato Sarri, che si è pentito di alcune mosse legate alla formazione: il suo primo rimpianto è l’esclusione di Kamada. Una Lazio lenta, fuori registro. Distratta e nervosa, sei cartellini gialli. Ha perso 3-1, è andata presto in confusione e nel girone si è complicata la vita: Feyenoord a quota 6, Atletico Madrid a 5 (2-2 in rimonta ieri sera a Glasgow), Lazio a 4 e Celtic a 1. Adesso, per ritrovare il binario, serviranno due vittorie nelle prossime sfide all’Olimpico con gli olandesi e gli scozzesi, in programma il 7 e il 28 novembre. A Rotterdam ha faticato ad alzare il ritmo e il baricentro. In ritardo anche nello sviluppo del pressing. Errori che hanno permesso al Feyenoord di costruire la manovra in scioltezza, senza ostacoli, e di individuare sempre il corridoio giusto. E così, con questo tipo di atteggiamento, la Lazio ha trascorso un primo tempo da incubo: non ha mai dato la sensazione di poter cambiare direzione al match. Neppure la rete annullata in avvio a Gimenez, per un fuorigioco, è bastata a svegliarla.