Il Psg ha superato per 3-0 il Milan al parco dei Principi nella gara valida per la terza giornata del gruppo F di Champions League. Mbappè sblocca il match al 32', raddoppio di Kolo Muani al 53' e rete di Lee Hang-in all'89'. Il Psg si porta in testa al girone con 6 punti mentre il Milan è ultimo con 2 punti e zero gol segnati.

Guarda i gol e gli highlights della sfida di Champions League