Fofana nella bufera dopo il Napoli: arriva la punizione dell'Union Berlino

Fofana sospeso dall'Union Berlino: cosa è successo

L'attaccante della Costa d'Avorio è stato sospeso per una settimana dal club tedesco. Il motivo? Aver rifiutato una stretta di mano al suo allenatore, Urs Fischer. Fofana ha lasciato il campo al 70', cinque minuti dopo il gol di Raspadori, per far posto a Behrens. Le immagini televisive fugano ogni dubbio. Fofana era visibilmente stizzito e quando Fischer ha cercato di stringergli la mano per poi dargli una pacca sulla spalla ha risposto scansandosi e andando ad accomodarsi in panchina visibilmente contrariato. A rivelare la sanzione disciplinare nei confronti di Fofana è stata Sky Sport Germania.