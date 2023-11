Milan-Psg, dove vederla in tv

MILANO - Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si affrontano Milan e Psg per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League : calcio d'inizio fissato per le ore 21.

Milan-Psg: orari e canali

La gara tra Milan e Psg è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile su Sky, Canale 5 e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Milan-Psg in diretta TV

Milan-Psg sarà visibile in diretta tv su Sky, in chiaro su Canale 5 e Mediaset Infinity +. Su Sky si potrà seguire sui canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Dove vedere Milan-Psg in streaming

La partita tra Milan e Psg sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.



Milan-Psg in diretta: la cronaca

Gara fondamentale per il Milan, fanalino di coda nel girone di Champions con soli 2 punti, a fronte dei 6 della capolista Psg. La gara di andata ha visto il triondo dei parigini con un secco 3-0, con i rossoneri che sono costretti a vincere (o quantomeno a non perdere) per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Qui le probabili formazioni