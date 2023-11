Crollo Barcellona, a sorpresa fa festa lo Shakhtar Donetsk con Sikan

Nell’anticipo del girone H della quarta giornata di Champions League, giocato sul neutro di Amburgo, ci scappa la sorpresa: lo Shakhtar Donetsk, infatti, mette sotto il Barcellona di lewandowski per 1-0 . Decisivo il gol di Sikan , 22 anni, già a segno due volte contro l’Anversa, che al 40’ capitalizza al massimo l’assist di Gocholeishvili con un colpo di testa. Il Barcellona, al primo ko, resta per il momento primo con 9 punti, ma attende la risposta del Porto (9 punti) che affronta l’Anversa (ultimo con 0 punti) in casa. Lo Shakhtar Donetsk, con questo successo, rientra in gioco di prepotenza per gli ottavi .

Il Milan tifava per un pareggio. Ma tra il Borussia Dortmund e il Newcastle hanno la meglio i tedeschi che vincono in casa con il punteggio di 2-0, realizzando un gol per tempo. Sblocca la contesa al 26’ Fullkrug con un tiro di sinistro da posizione ravvicinata, mentre la chiude al minuto 79 Brandt, sempre con un mancino che si va a spegnere all’angolino. Si fa in salita la strada dei rossoneri di Pioli. Il Borussia adesso si trova momentaneamente al primo posto del girone con 7 punti, seguito dal Psg con 6 (una partita in meno), dal Newcastle con 4 e dal Milan con 2 (una partita in meno).

