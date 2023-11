Diretta Salisburgo-Inter 0-0, Champions League: segui il live

SALISBURGO (Austria) - Nella quarta sfida del girone di Champions League l’Inter è di scena in Austria contro il Salisburgo. I nerazzurri hanno ottenuto sette punti nelle prime tre partite, e questa sera potrebbero festeggiare aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale

22:11

52' Calhanoglu ci prova su punizione

Il tiro del giocatore interista viene respinto dal portiere del Salisburgo Schlager

22:10

51' Ammonito Pavlovic

Cartellino giallo anche per il difensore del Salisburgo che frma irregolarmente Frattesi

22:08

49' Giallo per Calhanoglu

L'interista ferma la ripartenza di Gloukh, cartellino giallo per il cenrocampista nerazzurro

22:05

Si riparte, inizia il secondo tempo

E' iniziato il secondo tempo, l'Inter ha sostituito l'ammonito Bisseck con De Vrij, il Salisburgo ha inserito Gourna-Douathal posto di Ulmer

21:48

47' Fine del primo tempo: Salisburgo-Inter 0-0

47' Si chiude il primo tempo sul risultato di zero a zero. Pochissime emozioni fino a questo momento, l'Inter ha giocato una partita molto guardinga, Frattesi non ha capitalizzato l'unica occasione creata dalla squadra di Inzaghi calciando sopra la traversa.

21:43

42' Grande occasione per Frattesi

Azione pericolosissima dell'Inter: Thuram affonda sulla sinistra, Sanchez rifinisce per Frattesi che da buona posizione calcia sopra la traversa!

21:37

36' Bastoni sfiora il vantaggio

Prima occasione per l'Inter: punizione di Calhanoglu dalla destra, il cross trova impreparato Bastoni che, pur da buona posizione, non riesce a trovare lo specchio della porta: il suo colpo di testa esce di poco

21:33

32' Bisseck ci prova dal limite

Il difensore interista affoda sulla destra, rientra sul sinistro e batte dal limite dell'area: Schlager blocca senza affanni

21:31

30' Konate prova a sorprendere Sommer

Il portiere nerazzurro è fuori dai pali, la conclusione da metà campo si perde sopra la traversa

21:29

28' Sommer respinge la punizione di Gloukh

Il portiere dell'Inter respinge con i pugni un destro minaccioso scagliato dal lato corto dell'area di rigore

21:27

26' Tiro cross di Ulmer deviato da Sommer

Sommer intercetta il tiro cross del capitano del Salisburgo: Bisseck nel tentativo di intercettare l'incursione commette fallo e rimedia un cartellino giallo

21:26

24' Sucic cerca la conclusione dalla distanza

Il sinistro è deviato da Bastoni e arriva innocuo tra le braccia di Sommer

21:20

19' Partita equilibrata

Sfida molto combattuta, al momento nessuna delle due squadre ha preso il sopravvento

21:15

13' Altra minaccia verso la porta interista

La conclusione dal limite dell'area di Bidstrup termina alta sopra la traversa

21:12

11' Primo affondo dell'Inter

Carlos Augusto scende sulla corsia di sinistra e crossa al centro, Thuram non arriva sul pallone

21:08

7' Tempestiva uscita di Sommer

Il portiere nerazzurro sbarra la strada a Simic, ottima uscita dell'estremo difensore interista

21:07

6' Il Salisburgo parte in avanti

Punizione laterale per il Salisburgo, libera la difesa dell'Inter

21:01

E' iniziata la partita

E' iniziata la quarta sfida del girone: Inter con la divisa bianca, Salisburgo in maglia nera

20:57

Le parole dell'ad nerazzurro Marotta

"Questa sera ci attende una sfida difficile - sottolinea l’ad Nerazzurro Beppe Marotta - il Salisburgo ha giovani molto interessanti, sono bravi tecnicamente ma noi abbiamo una squadra all’altezza della situazione. Turn over? Gli impegni sono molteplici, ma non credo che le rotazioni incideranno sulla sfida".

20:53

Inter, Bastoni è il capitano

Il tecnico Simone Inzaghi, dopo aver scelto di lasciare in panchina Lautaro e Barella, affida la fascia di capitano al difensore nerazzurro Bastoni

20:45

Real Sociedad batte Benfica

Nell'altra partita del raggruppamento dell'Inter, gli spagnoli della Real Sociedad hanno battuto per 3-1 il Benfica. La formazione iberica sale in testa al girone con 10 punti, l'Inter segue con 7, il Salisburgo ne ha 3, il Benfica resta a quota zero.

20:35

Lautaro parte dalla panchina

Una sorpresa nelle scelte di Inzaghi: il capitano dell'Inter partirà dalla panchina

20:25

Le formazioni ufficiali

Salisburgo (4-4-2): Schlager; Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Simic, K. Konaté

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi,Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Sanchez

Salisburgo, Austria