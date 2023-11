Taylor shock, fumogeni in curva ma lui non fa niente. Real Sociedad: "Vergogna"

Momenti di tensione durante Real Sociedad-Benfica, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, che si è chiusa con la vittoria degli spagnoli per 3-1. I sostenitori portoghesi hanno iniziato a lanciare dei fumogeni verso i settori occupati dai tifosi spagnoli. Un lancio fitto e continuo che però non ha portato alla sospensione della gara.