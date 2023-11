Champions League, il record di vittorie è di Ancelotti: chi ha superato

Sempre più nella storia del calcio europeo. Carlo Ancelotti ha portato a casa un altro record grazie al successo per 3-0 del Real Madrid in Champions League contro il Braga , che ha sancito l'artimetica certezza della qualificazione agli ottavi di finale per le Merengues.

Vittorie Champions League, Ancelotti supera Ferguson

Al "Bernabeu" è arrivato un successo storico per Carlo Ancelotti che ha conquistato il centosedicesimo successo in Champions League diventando l'allenatore con il maggior numero di partite vinte nella più prestigiosa competizione continentale del club. Ancelotti ha superato una leggenda: Sir Alex Ferguson. Il Real Madrid sarà il prossimo avversario del Napoli che ospiterà nella gara valida per la quinta giornata del gruppo C il prossimo 29 novembre.