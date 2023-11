Diretta Lazio-Celtic ore 18:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la diretta sul nostro sito

Lazio-Celtic: orari e canali

La gara tra Lazio e Celtic è in programma alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Lazio-Celtic in diretta TV

Lazio-Celtic sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Lazio-Celtic in streaming

La partita tra Lazio e Celtic sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Rodgers

CELTIC (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Holm; Palma, Furuhashi, Yang. Allenatore: Rodgers.

Lazio-Celtic in diretta, la cronaca

Problemi in difesa per Sarri che deve continuare a fare a meno di Casale, con Romagnoli che potrebbe recuperare dal problema muscolare accusato: nel caso non ce la facesse verrà confermata la coppia di difesa Patric-Gila, tra l'altro gli unici due centrali a disposizione. A centrocampo rientra dalla squalifica Luis Alberto, possibile nuova chance dal 1' per Kamada. In attacco titolain fortissimo dubbio Zaccagni: al suo posto, con Felipe Anderson e Immobile, dovrebbe esserci Pedro. Rodgers conferma Furuashi al centro dell'attacco e dovrà fare a meno degli infortunati Hatate, Abada e Welsh.