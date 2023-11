Diretta Benfica-Inter ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Benfica-Inter sul nostro sito

Benfica-Inter: orari e canali

La gara tra Benfica e Inter è in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Benfica-Inter in diretta tv

Benfica-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Uno e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Benfica-Inter in streaming

La gara tra Benfica e Inter sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Schmidt

BENFICA (3-4-3): Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All.: Schmidt.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All.: Inzaghi.

Benfica-Inter in diretta, la cronaca

Situazione a dir poco disperata per il Benfica, fermo ancora a zero punti nel girone e obbligato a vincere per sperare di centrare almeno il terzo posto valido per l'Europa League. Inzaghi invece, già sicuro della qualificazione agli ottavi, cerca una vittoria che possa confermarlo al primo posto del girone (ora in coabitazione con la Real Sociedad).