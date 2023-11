Diretta Sarri, segui la conferenza stampa prima della Lazio in Champions LIVE

14:03

Lazio, parla Maurizio Sarri in conferenza stampa

“I segnali dopo Salerno? Non voglio segnali ora, ma domani. Abbiamo perso una partita per superficialità, determinazione. Abbiamo perso in maniera brutta, la squadra deve rispondere non a parole, ma sul campo. L’intervento della società? L’ha fatto Fabiani, e l’ha fatto in maniera tosta. Sono contento, c’era il bisogno. Un bell’intervento il suo, mi è piaciuto”.