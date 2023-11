Sorteggi ottavi di finale Champions League: quando e dove vederli in tv

ROMA - La Lazio vola agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo. Vittoria con il Celtic e poco dopo vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord. I giochi nel Gruppo E sono chiusi: i ragazzi di Sarri e quelli di Simeone volano al turno successivo. Feyenoord terzo e in Europa League, Celtic fuori da tutto. I sorteggi degli ottavi di finale andranno in scena a Nyon il 18 dicembre alle ore 12. Saranno visibile su Sky Sport e in streaming su Now Tv.