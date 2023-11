Lazio-Celtic, le pagelle: Isaksen ripaga la fiducia di Sarri

Si rialza nella notte più complicata, indovina i cambi e la gestione. La Lazio risponde sul campo come aveva chiesto.

Provedel 6,5

Una roccia, capace di scendere in campo dopo un violento attacco febbrile (39,5 ieri mattina) e con le placche alla gola. Ci mette una parata pesantissima in pieno recupero.

Lazzari 6,5

Spinge con costanza e profitto, è in crescita. Sarri, non a caso, gli ha restituito il posto da titolare.

Patric 6,5

Ha personalità e sicurezza, copre Gila, riesce a non far avvertire l’assenza di Romagnoli. Il Var gli rende giustizia: non era rigore.