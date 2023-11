Champions, il ko del Milan mette a rischio il posto per la quinta italiana: il motivo

L'Italia perde un posto nel ranking Uefa

Nonostante il successo della Lazio (che nel Gruppo E ha battuto il Celtic e staccato il pass per gli ottavi con un turno di anticipo) e in attesa degli impegni del Napoli in casa del Real Madrid (in diretta su Prime Video) e dell'Inter sul campo del Benfica, il ko del Milan ha fatto scivolare l'Italia al terzo posto nel ranking Uefa per federazioni e al momento non avrebbe dunque garantito il posto per una quinta squadra (riservato alle prime due federazioni) nella prossima ricca e ambita Champions League. Dietro all'Inghilterra (93,178) è ora seconda la Spagna (79,614), davanti a Italia (75,855) e Germania (73,624).