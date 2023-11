Ronald De Boer contro l'Atletico Madrid: "Ha fatto tre gol di m..."

AMSTERDAM (Olanda) - L’eleganza non ha mai fatto parte del mondo del calcio, ma almeno davanti ai microfoni si dovrebbe evitare di fare commenti ineleganti . Il successo dell’ Atletico Madrid a Rotterdam non è stato accolto in maniera sportiva dall’ex giocatore del Barcellona Ronald de Boer che ha usato un linguaggio da caserma per commentare la vittoria degli spagnoli in Olanda contro il Feyenoord, frutto di due autoreti e di un eurogol.

Le parole di Ronald De Boer

L'ex centrocampista critica in particolar modo il raddoppio dell’Atlético Madrid firmato da Mario Hermoso: in realtà è stato un gran gol supportato dalla buona sorte. “Lo dirò alla maniera di Amsterdam - commenta in maniera spregevole De Boer a Ziggo Sport - hanno vinto segnando tre gol di m….! L’unico pallone che l'Atlético Madrid ha messo in porta non è stato affatto un tentativo consapevole di segnare un gol: Hermoso vuole allungare la palla sul secondo palo per servire un proprio compagno di squadra".