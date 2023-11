Galatasaray-United 3-3: papera di Onana, pari show. Il Psv rimonta il Siviglia

Nel gruppo A, dove il Bayern Monaco ha già conquistato il passaggio agli ottavi di Champions League, Galatasaray e Manchester United divertono con uno spettacolare 3-3 in un match delicatissimo per la corsa alla qualificazione. Fa festa invece nel gruppo B il Psv dell'ex Napoli Lozano che rimonta il Siviglia da 2-0 a 2-3, estromettendo dalla lotta per il secondo posto, e quindi dalla Champions, gli spagnoli.