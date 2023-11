Capello e la dura frase sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuol dire?" 

L'accusa di Capello: "Vuol dire che quando c'era Garcia giocavano per non vincere?"

"Se Anguissa vuol dire che prima non giocavano per la squadra, allora vuol dire che i giocatori sono stati egoisti e hanno giocato per non vincere. Questo è il discorso, io lo traduco così, l’ho interpretato così", ha detto Capello che poi però ha corretto un po' il tiro. "Forse il giocatore voleva spiegarsi in modo diverso, forse che con il cambio in panchina c'è stata una scossa. Quello che è certo, comunque, è che il Napoli sta tornando quello dell’anno scorso e quindi è successo qualcosa, questo è innegabile. Anguissa forse intendeva dire che adesso giocano tutti nella posizione come erano abituati a giocare con Spalletti mentre prima si perdevano e non avevano metabolizzato quello che Garcia chiedeva. Hanno ritrovato vecchie certezze, ecco", ha concluso l'ex allenatore.