Napoli invoca i suoi figli delle stelle

Visto che “l’immortalità” e, soprattutto, che in sei mesi non è stato buttato via lo stampino, il Napoli sa cosa ha dentro di sé, tecnicamente e pure umanamente, un patrimonio che sta lì, ad uso e consumo d’una serata speciale, che sa di nuovo e però pure d’antico. In un’ora e mezza definitiva, in uno stadio che gli appartiene a prescindere - nonostante le statistiche inquietino - i campioni d’Italia, quelli dei 90 punti in campionato, dei quarti di Champions, delle cinque vittorie nella fase a gironi, riavvertono una insospettabile “normalità” e devono con essa convivere, immaginando che non ci sia un domani ma comunque esiste un vissuto. Quelli che andavano in giro a scaldarsi con la t-shirt «Sarò con te», quelli che sono divenuti uno spot del calcio spettacolo, quelli che sono «i protagonisti di quell’impresa» (cit. Spalletti) e che «sanno giocare al calcio e lo hanno dimostrato ad altissimi livelli» (cit. Mazzarri) rappresentano quel ponte (tibetano?) che lascia sospesi sul destino: ma in una notte estrema, la più perfida che potesse capitare, quelli che hanno appena scomodato la Storia e si sono ritagliati un posto eternamente per loro, sono consapevoli della gratitudine di Napoli, di quei sentimenti rotondi che nessuna crisi d’identità ha potuto graffare né in superficie e né in profondità.