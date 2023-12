Napoli-Braga ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Napoli e Braga si affrontano per l'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo C della Champions League : allo stadio Diego Armando Maradona, il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.

Segui la gara live sul nostro sito

Napoli-Braga: orari e canali

La gara tra Napoli e Braga è in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Dove vedere Napoli-Braga in diretta TV

Napoli-Braga sarà visibile in diretta tv su Sky. Per seguire la partita dunque, sarà necessario accedere ai canali dedicati:

Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253).

Dove vedere Napoli-Braga in streaming

La partita Napoli-Braga sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo e Now, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Inoltre, la gara sarà acquistabile anche su Infinity

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Cajuste, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Artur Jorge

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Saatci, Cristian Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Bruma, Horta, Ricardo Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge. A disposizione: Tiago Sà, Hornicek, Paulo Oliveira, J. Mendes, Adrian Marin, Castro, André Horta, Al-Musrati, Pizzi, Rony Lopes, Abel Ruiz, Roger. Indisponibili: Alvaro Djalò. Squalificati: Niakaté. Diffidati: Zalazar.

Napoli-Braga in diretta, la cronaca

L'unico precedente tra Napoli e Braga risale al primo turno di questa edizione della Champions Leaguee si è concluso con la vittoria degli azzurri per 2-1 in terra portoghese. Lo Sporting Braga ha perso le ultime sei partite europee contro squadre italiane considerando Coppa UEFA, Europa League, Conference League e Champions League. L’ultimo successo dei portoghesi contro queste avversarie risale al febbraio 2007, un 1-0 in trasferta a Parma in Coppa UEFA.

Segui Napoli-Braga in diretta sul nostro sito