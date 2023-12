L’Italia oggi avrebbe cinque squadre nella prossima Champions: ecco la spiegazione

Ma come si fa a ottenere uno slot in più? Ci sono due modi: La prima ipotesi e quella di una squadra italiana vincitrice della Champions o dell' Europa League che si classifichi oltre il quarto posto nella Serie A 2023/2024. La seconda invece. è che l’Italia occupi i primi due posti nel ranking Uefa 2023/24 . Per fare questo servirebbe un cammino delle italiane simile a quello della scorsa stagione, con tre finaliste. Attualmente, con i risultati di ieri (vittoria del Napoli e pareggio dell'Inter), l’Italia si trova al primo posto nel ranking, sopra Germania e Spagna, e quindi avrebbe diritto al quinto posto in Champions.

L’ Italia è pienamente in corsa per ottenere il quinto posto nella prossima Champions League . Un’edizione tutta nuova con 36 squadre partecipanti, quattro in più rispetto a quella attuale, e con un formato diverso.

Nuovo format Champions League: le novità

Come detto, dalla prossima stagione ci saranno quattro squadre in più. Cambia anche il format. Infatti ci sarà un unico grande girone, che farà aumentare del 47 percento il numero delle partite. Si giocherà 11 mesi su 12. Ogni squadra disputerà 8 partite nel girone e non più sei, quindi due in più (4 in casa e 4 in trasferta). Le avversarie verranno stabilite attraverso un sorteggio che terrà conto del ranking per club. Le 36 squadre saranno suddivise in 4 fasce da 9. Le prime otto classificate nel girone unico andranno direttamente agli ottavi. Dalla nona alla 24esima disputeranno i play-off. Dalla 25esima alla 36esima saranno eliminate.