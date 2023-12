Champions League, ecco il mega girone anti-Superlega

Una Champions innovativa, ma anche di riparazione dopo che il nemico Superlega aveva fatto capolino nel 2021. L’Uefa l’ha progettata e poi approvata cercando di coinvolgere più club, facendo disputare più partite che poi, tutto sommato, si traducono in maggiori introiti. Dalla prossima stagione (2024/2025) si giocherà più del solito, 11 mesi su 12. Nella fase finale si passerà dalle attuali 32 a 36 squadre. Un allargamento che coinvolgerà anche Europa e Conference League . In totale, un 47% in più di partite rispetto alle precedenti edizioni.

La nuova Champions League a girone unico

E non ci saranno gruppi, ma un girone con classifica unica. Due nazioni avranno un posto in più, quelle che al termine di questa stagione avranno il coefficiente Uefa migliore grazie al risultato collettivo delle loro squadre in Europa. Un’altra qualificata alla fase finale arriverà dal cosiddetto “percorso campioni”, quello destinato alle vincitrici di fascia bassa dei rispettivi campionati che avranno dunque 5 e non più 4 posti garantiti. L’ultimo da chi occuperà al termine della stagione il 5° posto nel Ranking Uefa, al momento la Francia, che fino a quest’anno aveva avuto solo due posti certi per la fase a gironi e uno per i playoff.

Champions League, aumentano le partite

Per ogni squadra partecipante si passerà dalle 6 dell’attuale fase a gironi (3 in casa e 3 fuori) alle 8 partite nella nuova Champions. Ogni squadra giocherà un numero uguale di match casalinghi e in trasferta (4 e 4). Le 36 squadre, al momento dei sorteggi, saranno suddivise in 4 fasce da 9 in base al loro coefficiente Uefa, che comprende i risultati delle ultime 5 stagioni. Nella nuova Champions, a differenza di quanto accadeva fino a quest’anno, vincere il titolo nazionale non garantirà di essere testa di serie. Ogni club verrà sorteggiato con 2 di ciascuna urna (una gara in casa e una fuori), ma se resta l’impossibilità di sfidarsi tra squadre della stessa nazione nella prima fase, non sarà così a partire da quella a eliminazione diretta. Gli 8 incontri della fase iniziale saranno disputati nell’arco delle 10 settimane di coppe europee. Si partirà a settembre e la prima fase terminerà con due giornate a gennaio. Si qualificheranno direttamente agli ottavi le prime 8 della mega classifica a 36 squadre. Quelle dal 9° al 24° posto andranno agli spareggi (teste di serie quelle dal 9° al 16° saranno teste di serie). Le restanti, dal 25° posto in giù, saranno eliminate senza più essere ripescate in Europa League.

Champions League, cinque posti per l'Italia?

Un’altra novità è che le tre competizioni europee godranno di una settimana di esclusività all’interno del calendario internazionale: in una determinata settimana si giocheranno solo le partite di Champions con programma spalmato tra martedì, mercoledì e giovedì. Ad oggi, con il ranking per nazioni, e grazie ai risultati delle sue squadre, l'Italia manderebbe in Champions anche la quinta classificata in Serie A.