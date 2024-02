Champions League nuova e più ricca: ecco tutti i ricavi

ROMA - Il Comitato Esecutivo Uefa riunito oggi a Parigi ha approvato la Strategia UEFA 2024-30 'Uniti per il successo'. La strategia si basa su 7 valori chiave: rispetto, uguaglianza, equità, apertura, unità, integrità ed eccellenza. Il Comitato in particolare ha approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi delle competizioni maschili Uefa per club per il triennio 2024-27. Della soglia prevista di 4,4 miliardi di euro: il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) ai club che partecipano ai turni di qualificazione. Inoltre, 25 milioni di euro sono destinati alla UEFA Women's Champions League e alla Uefa Youth League. L'importo netto (una volta detratti i costi, i pagamenti di solidarietà e i pagamenti ad altre competizioni) viene suddiviso tra i club partecipanti (93,5%) e la UEFA (6,5%).

Nuova Champions League, i ricavi nel dettaglio

Dell'importo totale disponibile destinato ai club partecipanti (3,317 miliardi di euro), 2,467 miliardi di euro (74,38%) saranno distribuiti ai club che partecipano alla Uefa Champions League (e alla Supercoppa UEFA), 565 milioni di euro (17,02%) saranno distribuiti ai club che partecipano alla Uefa Europa League e 285 milioni di euro (8,60%) ai club della Uefa Conference League. Il rapporto tra le tre competizioni è stato mantenuto allo stesso livello dell'attuale ciclo 2021/24. I suddetti importi saranno distribuiti attraverso tre diversi pilastri: una parte garantita a tutti (quote paritarie), una parte in relazione alle prestazioni e una in base al valore. Mentre le quote paritarie (27,5%) e la percentuale relativa alle prestazioni (37,5%) sono state aumentate (rispettivamente +2,5% e +7,5%), il terzo pilastro relativo al valore sarà ridotto al 35%, ossia il 10% in meno rispetto alle quote aggregate del market pool e del coefficiente nel ciclo attuale.