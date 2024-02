Lazio-Bayern Monaco, a dirigere il francese Letexier

Tutto pronto per la sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco in programma all'Olimpico mercoledì 14 febbraio alle 21.00. La sfida, valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione, sarà diretta dall'arbitro francese Francois Letexier. Francesi anche gli assistenti di linea Cyril Mugnier e Mehdi Rrahmouni e il 'quarto uomo' Stephanie Frappart. Jerome Brisard sarà al Var e Willy Delajod come Avar.