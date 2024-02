Lazio-Bayern, Tuchel rischia: alta tensione e Mourinho studia il tedesco…

BERLINO (Germania) - I teloni intorno al campo di allenamento hanno protetto da sguardi indiscreti eventuali mosse segrete per domani sera all’Olimpico, ma non potevano arginare la marea di critiche dopo la disfatta di Leverkusen. «Tuchel vacilla» è il titolone in prima pagina della Bild, che per la successione vede in prima fila Mourinho («Sta imparando il tedesco»). I contestatori sono penetrati di notte nell’area off limits della società e hanno chiesto la cacciata di Thomas Tuchel con un volantino incollato bene in vista all’ingresso del garage della squadra. Un ultimatum di due parole : «Tuchel raus». L‘allenatore non è stato l’unico a vederlo arrivando per l’allenamento mattutino. Ma non ha fatto commenti. «Non ho mai giocato contro la Lazio, questa sfida mi fa piacere - ha detto l’antagonista di Sarri - Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica della Serie A. La Lazio è un grande club con tifosi fantastici». Un complimento anche a Sarri, suo predecessore nel Chelsea: «È un allenatore molto esperto sempre pronto a sorprenderti».