Lazio, ti ricordi Vavro? Guardiola lo esalta: "Impressionante"

In Italia è stato poco più di una meteora. Denis Vavro ha vestito la maglia della Lazio dal giugno del 2019 al gennaio del 2021. A scoprirlo fu l'ex direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare, che lo portò a Roma strappandolo al Copenhagen per una cifra vicina ai 12 milioni euro. Nel nostro campionato Vavro non è riuscito però ad imporsi. Sotto la guida di Simone Inzaghi ha collezionato solo 12 presenze in campionato e sei in Europa League. Sarri, da giugno a gennaio del 2022, lo ha utilizzato una sola volta.