Barcellona, Xavi non pensa al Napoli: "Contro il Celta Vigo non si può sbagliare"

Il Barcellona di Xavi tra Celta e Napoli

Le scelte per la prima partita non saranno improntate alla gara di Napoli: "Andiamo passo dopo passo - ha detto Xavi, terzo in classifica a -10 dal Real Madrid e a -5 dal Girona, alla vigilia del match sul cmapo del Celta Vigo -, se vogliamo puntare ancora a vincere la Liga non possiamo sbagliare più, sperando che invece lo facciano Girona e Real". I tifosi blaugrana intanto sono dalla sua parte: "La gente è consapevole della situazione, abbiamo vinto due titoli e siamo in corsa per vincerne altri. Sento la fiducia del presidente e l'impegno dei calciatori, questo non vuol dire che vinceremo Liga e Champions ma ce la giocheremo".

Xavi e i suoi possibili eredi a Barcellona

A Barcellona nel frattempo si fanno i nomi dei suoi possibili eredi: "Non credo che sia una cosa che destabilizzi - ha spiegato Xavi -. Siamo uniti, poi quello che viene da fuori non possiamo controllarlo". Il tecnic o dei catalani riconosce che "è logico che si facciano dei nomi ma ho preso la mia decisione per il bene del club, che ho messo sempre al di sopra di me durante tutta la mia carriera. Ho messo soldi di tasca mia per allenare qui, a 18 anni non ho voluto nemmeno sentire l'offerta del Milan. Ho anche detto al presidente che l'ingaggio che avrei dovuto percepire per il mio ultimo anno lo può dare al prossimo allenatore".

Xavi e il futuro di De Jong e Gavi

Xavi ha parlato inoltre di mercato e di due giocatori che potrebbero lasciare il Barcellona, De Jong e Gavi. Per quanto riguarda il primo "è un calciatore importantissimo, dipende da lui e dal club", mentre al secondo consiglia: "Deve rimanere, è cresciuto qui, deve diventare uno dei leader. Deve essere il Barça del futuro".