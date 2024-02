Conceicao pensa a Eriksson prima della Champions: il messaggio è da brividi

Conceicao, il messaggio per Eriksson

"Mister Eriksson è un gentiluomo, difficile che un suo ex giocatore possa non parlare bene di lui - ha detto il 49enne tecnico portoghese ai microfoni di 'Sky Sport' -. Amabile, simpatico, ottimo allenatore, mi è rimasto nel cuore, sono arrivato alla Lazio nel '98, mi ha accolto molto bene, mi ha allenato due anni, abbiamo vinto tanto insieme, spero che la più bella vittoria sia quella contro la sua malattia, so che sarà difficile, ma bisogna avere speranza, forza e coraggio. Il mio cuore è con lui - ha concluso Coincecao -, per tutto l'aiuto che mi ha dato quando da giovane portoghese sono arrivato in Italia. Gli mando un abbraccio fortissimo con una grande emozione".