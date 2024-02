Barcellona, Xavi stupito dal cambio in panchina del Napoli: "Siamo sorpresi"

NAPOLI - "Non mi aspettavo la sostituzione sulla panchina del Napoli, ma per noi non cambierà molto". Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico dei catalani Xavi Hernandez, parte dall'esonero di Mazzarri e dall'arrivo di Calzona: "E' stata una scelta sorprendente. Non sarà facile per noi preparare la gara, visto che affronteremo un tecnico nuovo che non conosciamo. Come cambieranno gli azzurri? Non lo so, ma la verità è che per noi cambierà poco: con Mazzarri hanno testato diversi moduli, ma al di là dell'allenatore avversario, io voglio che la mia squadra si senta a proprio agio e abbia il dominio della partita".