Kanye West a sorpresa a San Siro: il gesto clamoroso con la Curva dell'Inter

Il rapper americano Kanye West è tra gli spettatori presenti a San Siro per assistere a Inter-Atletico Madrid, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. West non è un appassionato di calcio, ma ha raggiunto lo stadio non passando, ovviamente, insosservato: innanzitutto per il passamontagna fin sopra alla punta dei capelli con cui ha raggiunto il suo posto in tribuna. Ma perché è allo stadio? Per un preciso motivo.