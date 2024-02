Porto, gol pazzesco di Galeno al 94’: Arsenal ko, solo 20’ per Jorginho

Porto-Arsenal è finita 1-0. Allo stadio do Dragão decisivo un gran gol di Galeno al 94'. Agli uomini di Arteta non è bastato un costante dominio nel possesso palla e al 94' è arrivata, puntuale, la beffa. Nel match di ritorno, in programma il 12 marzo alle 21 all'Emirates Stadium, ci sarà da rimontare.