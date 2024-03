Ranking Uefa, l’Italia è prima, al momento avrebbe 5 squadre in Champions League

ROMA - Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e la sfide relative all’Europa League e alla Conference League potrebbero regalare all’Italia un clamoroso bonus: un posto in più nella prossima Champions League . La manifestazione continentale più importante dal prossimo anno cambierà format passando dalle attuali 32 squadre a 36. Due dei quattro posti in più verranno assegnati alle federazioni che avranno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente in termini di risultati europei.

La classifica del Ranking Uefa

Al momento l’Italia è in testa a questa particolare classifica con 15.571 punti. Nel Ranking Uefa 2023/2024 al secondo posto c’è la Germania con 14.500 punti. Il terzo posto al momento è occupato dall’Inghilterra con 13.875 punti. Arrivati a questo punto della stagione, le prossime partite delle tre competizioni europee diventeranno fondamentali per ottenere un posto in più (si salirebbe da quattro a cinque squadre) in Champions League. Nel caso in cui l'Italia al termine di questa stagione dovesse classificarsi nelle prime due posizioni del Ranking Uefa, avrebbe cinque squadre nella prossima Champions League.