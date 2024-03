Barcellona, Pedri e De Jong ko. Gundogan: "Ci mancheranno, ma..."

Gundogan sugli infortuni di Pedri e De Jong

Doppia tegola importante per Xavi Hernandez, costretto a rinunciare a Pedri e De Jong nelle prossime settimane. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione al retto femorale della coscia destra, mentre l'olandese ha rimediato una distorsione del legamento laterale della caviglia destra. Ai microfoni de LaLigaTv, dopo lo 0-0 di Athletic Bilbao-Barcellona, ha parlato anche Ilkay Gundogan, consapevole dell'importanza dei due calciatori finiti in infermeria: "È davvero un peccato, abbiamo perso due dei nostri migliori giocatori. Sono due centrocampisti fondamentali per noi, che portano qualità in campo che altri giocatori non possono darci. In questa fase della stagione è molto importante essere in grado di avere il maggior numero di giocatori importanti in forma. E chiaramente ci mancheranno, ma d'altra parte non abbiamo scuse. Siamo il Barça e dobbiamo vincere le partite: non importa chi gioca".