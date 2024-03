Lotito torna su Lazio-Milan: "Le scelte del giudice sportivo? Penso una cosa..."

Lotito sul giudice sportivo dopo Lazio-Milan

Lotito ha esordito: "Con questa partita vogliamo centrare un riscatto meritato per far sognare i nostri tifosi". Poi ha aggiunto: "Le decisioni del giudice sportivo? Non faccio commenti perché ciò che è accaduto in campo si commenta da solo. Chi ha visto la partita può esprimere un giudizio e valutare se quelle che sono state assunte siano sanzioni adeguate. Andremo avanti nelle sedi preposte per far valere le nostre ragioni".

Lotito a Sky prima di Bayern Monaco-Lazio

Lotito ha parlato anche ai microfoni di Sky: "Sicuramente oggi è un pagina importante della storia sportiva della Lazio. Vogliamo ricompensare l'affetto, la passione e il sostegno che i tifosi dimostrano tutti i giorni a questo club e ai giocatori. Mi auguro che la squadra scenda in campo con quella ferocia agonistica, determinazione, umiltà e spirito di gruppo tali da poter dare grandi soddisfazioni".