Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Bayern-Lazio

23:38

Sarri e le occasioni perse

Ecco Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il secondo gol è iniziata un’altra partita, fino al primo eravamo in corsa. Ci sono avversari che in questa manifestazione riescono a tirare fuori tutto. Avevamo anche avuto l’occasione per segnare. L'1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 ci ha fatto rientrare negli spogliatoi con la delusione e con poca convinzione di poterla rimettere apposto. Occasioni sprecate all'andata? È due settimane che ci penso. Le occasioni all'andata c'erano state, potevamo venire qui con un altro risultato. Poteva essere un'altra storia, ma il divario tecnico c'è. Cambio di modulo? Neanche per sogno. Un'altra intensità viene fuori perché c'è più tecnica, a livello di dati fisici loro stanno peggio di noi. Il nostro percorso in Champions è per forza positivo per una squadra come noi, visto che abbiamo fatto più vittorie che sconfitte. Ritornare in Champions l'anno prossimo? Siamo ai limiti anche lì, il campionato non è stato ai nostri livelli massimali, vediamo se riusciamo a riconcentrarci e risalire".

23:30

Provedel: "C'è amarezza"

Sarri ancora non parla e tocca al portiere Ivan Provedel a Canale 5: "Peccato che sia andata così perché fino al primo gol la partita era equilibrata, qualcosa avevamo creato e non avevamo subito più di tanto. A rivedere le immagini l’amaro in bocca aumenta perché il calcio d’angolo era chiaro e da quello è nato il loro secondo gol. Non ci aggrappiamo a questo episodio, purtroppo è andata così e alla fine sono stati bravi loro. Quando giochi contro avversari di livello superiore in Champions la differenza la fanno i dettagli e gli episodi che devi cercare di sfruttare, noi non l’abbiamo fatto, loro sì. All’andata le occasioni avute le abbiamo concretizzate". Provedel parla anche a Sky: "Fino al gol la partita è stata abbastanza equilibrata, poi è cambiato qualcosa e non siamo più riusciti a creare occasioni e a stare in campo come prima. È un peccato perché, nonostante la loro superiorità tecnica, eravamo riusciti a creare qualche occasione fino a quel momento".