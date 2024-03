Tuchel ignora Sarri, l'incredibile scena a bordocampo prima di Bayern-Lazio: c'è un motivo

Prima del calcio d'inizio di Bayern Monaco-Lazio , Thomas Tuchel e Maurizio Sarri sono stati protagonisti di uno strano episodio. L'allenatore dei tedeschi, piena trance agonistica al momento dell'ingresso in campo, non si è accorto del collega italiano pronto a salutarlo.

L'allenatore italiano rimedia con un gesto inaspettato

Sarri, un po' sorpreso, lo ha fermato prima che si allontanasse con un gesto abbastanza eloquente, come a dire: "Ma dove guardi?". Tuchel, concentratissimo, ci ha messo un attimo per capire chi avesse di fronte per poi sciogliere la tensione accumulata e salutare con più coinvolgimento l'avversario di panchina.