Capello bacchetta Sarri e la Lazio in diretta tv: "Non si può fare questo errore"

Dopo la sconfitta (e l' eliminazione ) della Lazio contro il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League , Fabio Capello ha analizzato la prestazione della squadra di Maurizio Sarri in terra tedesca: il match è terminato 3-0 per i bavaresi dopo l'1-0 dell'Olimpico.

Lo sfogo di Capello sulla Lazio

Queste, infatti, le parole dell'ex allenatore a Sky Sport: "Tu prepari una partita contro un avversario che approfitta dei tuoi errori. Non puoi giocare sempre con lo stesso sistema, ovvero il 4-3-3. L’avversario stava facendo quello che voleva, serviva cambiare modulo. Perché giocare sempre allo stesso modo? Poi non siamo abituati a questo ritmo. In Italia stiamo sempre per terra a lamentarci…"