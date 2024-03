Provedel attacca: "Sul gol del 2-0 c'era un angolo per la Lazio. Quattro arbitri e nessuno ha visto!"

Ivan Provedel è stato uno dei grandi protagonisti della Lazio nell'attuale edizione di Champions League , che per i biancocelesti si è conclusa agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco (3-0) . Il portiere, che con il suo gol nel recupero contro l' Atletico Madrid ha contribuito al superamento della fase a gironi, non ha nascosto tutta la sua amarezza al termine del match all'Allianz Arena.

Provedel e l'angolo negato alla Lazio prima del 2-0 Bayern

A Mediaset Provedel ha commentato: "Peccato, davvero peccato, perché avevamo rischiato tutto sommato poco. Il rimpianto aumenta ripensando a qualche occasione in più che potevamo sfruttare nella gara di andata e alla decisione sfavorevole che ha preceduto il raddoppio del Bayern Monaco. C'era un angolo per noi abbastanza chiaro. Tra quattro arbitri in campo nessuno se ne è accorto... Ma ora non aggrappiamoci a questi episodi e guardiamo avanti".

Bayern-Lazio 3-0, Provedel: "Non mi spiego perché sia andata così"

A Sky, Provedel ha poi aggiunto: "Diciamo che fino al primo gol la partita era abbastanza equilibrata. Abbiamo avuto qualche occasione, ma dopo che abbiamo siamo andati sotto forse è cambiato qualcosa. Non siamo più riusciti a creare e a stare in campo come prima. Non mi spiego perché sia andata così. Sull'1-0 eravamo ancora in partita. Davvero un peccato perché nonostante la loro superiorità tecnica qualcosa avevamo creato. Intensità? Ci aspettavamo questo dal Bayern, il ritmo della Champions League è questo. Alla fine i valori in campo sono venuti fuori e senza l'intensità non siamo riusciti a stare in partita".