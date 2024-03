Clamoroso Tuchel prima di Bayern-Lazio, si fa male nello spogliatoio per motivare la squadra

MONACO DI BAVIERA - Anche se al termine della stagione Tuchel lascerà il Bayern Monaco, la partita contro la Lazio per il tecnico ex Chelsea rappresentava tanto, forse tutto in questa stagione disastrata. Ecco perché prima dell'inizio della gara dell'Allianz Arena l'allenatore tedesco ha messo anima e corpo per motivare la squadra. Soprattutto corpo: per caricare i suoi ha preso a calci una porta e si è fatto male al piede.