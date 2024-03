Il Manchester City passa ai quarti di Champions: eliminato il Copenaghen

Manchester City-Copenaghen, la partita

Dopo la vittoria per 3-1 conquistata in Danimarca nella gara d'andata, il City si è ripetuto in Inghilterra. La partita è stata senza storia, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio dopo cinque minuti con Akanji. Il City ha chiuso la partita già al 9', quando Alvarez ha messo a segno il gol del raddoppio. Il Copenaghen ha giocato senza assilli e con spensieratezza, riuscendo a violare la porta di Grabara al 29' con Elyounoussi. La rete del definitivo 3-1 è stata del "solito" Haaland, con il City che poi ha gestito la sfida.

City ai quarti di finale di Champions League

Il Manchester City è tra le migliori otto d'Europa, dove al momento sono già qualificate Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Real Madrid, in attesa delle partite in programma la prossima settimana. Il sorteggio dei quarti di finale è fissato al 15 marzo.