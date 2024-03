Barcellona-Napoli, le scelte di formazione di Calzona per la Champions

Il giorno dopo il Toro , e un pareggio incassato all’improvviso come una sberla in pieno volto a sorriso largo, Calzona ha provato ad accelerare il processo di metabolizzazione: un po’ d’amarezza è inevitabile e anche costruttiva, denota voglia e attaccamento, ma il Napoli non ha tempo di fermarsi a pensare e di tormentarsi. Neanche un po’: martedì sarà già Champions . C’è il ritorno degli ottavi di finale all’ Olimpico Lluís Companys sulla collina di Montjuic , lo stadio che fu teatro del calcio all’ Olimpiade 1992 , che ha ospitato le partite dell’ Espanyol dal 1997 al 2009 e che in questo periodo di lavori al Camp Nou è diventato la casa (in affitto) del Barça .

Napoli, il party

Ieri mattina, alla ripresa andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno a poche ore dal pareggio in campionato contro il Torino al Maradona, gli azzurri hanno seguito il classico menù: lavoro di scarico per chi ha giocato e più intenso per tutti gli altri. Le sedute più indicative, insomma, sono in programma oggi e domani, quando poi il gruppo volerà in Catalogna e Calzona tornerà a parlare in occasione di una vigilia. Buone notizie sotto il profilo degli infortunati: hanno accelerato la preparazione e saranno nuovamente convocati sia Cajuste sia Ngonge. Rrahmani, già in panchina con il Toro, tornerà invece dal 1’ al fianco di Juan Jesus davanti a Meret, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra; a centrocampo riecco Traore insieme con Anguissa e Lobotka (Zielinski e Dendoncker fuori lista). A proposito di JJ: ieri pomeriggio ha brindato con i compagni di squadra, e le rispettive famiglie, al settimo compleanno di suo figlio Edoardo detto Dudu: biliardino, sorrisi, torta, auguri. Alé.